Ющенко готов дать ВР свой проект изменений к госбюджету-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов представить в парламенте собственный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Понимая угрожающую экономическую ситуацию, Виктор ЮЩЕНКО готов представить в парламенте собственный проект изменений к бюджету, если в правительстве не хватит политической воли признать необходимость корректирования политики и внести изменения в госбюджет», - заявила И.ВАННИКОВА.

Она добавила, что Президент готов и в дальнейшем способствовать решению кризисных вопросов.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО настаивает на необходимости внести изменения в госбюджет-2009.

31 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство не планирует пересматривать государственный бюджет на 2009 год на протяжении полугода. Она подчеркнула, что бюджет вполне полноценный, и, судя по результатам января, он выполняется.

3 февраля она отметила, что пересмотр госбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения.