В Раде требуют заменить всех членов НКРЭКУ

Фракция «Народный фронт» внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6073 о полном обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время отчета в парламенте главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

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«Это инициатива «Народного фронта» - законопроект №6073 - о полной замене членов НКРЭКУ. Тогда это будет точно независимый и компетентный орган», - подчеркнул он.

Руководитель фракции «Народный фронт» отметил, что «Нацкомиссия должна была разработать механизм возврата к государственной собственности газовых сетей, а не вводить абонплату за газ. Это не плата за подключение, это - налог в пользу Фирташа и Левочкина».

«Мы правильно сделали, что вернули Верховной Раде функцию парламентского контроля. И надо каждую среду заслушивать таких руководителей», - сказал Максим Бурбак.

Он также призвал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменить решение о повышении тарифа на освещение улиц в ночное время.

«Когда вы измените это позорное решение о повышении в 5 раз тарифа на освещение улиц в селах!?» - возмутился Бурбак.

Он отметил, что за высокие тарифы улице в сельской местности не освещают, через что растет преступность.