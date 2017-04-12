Глава НКРЭКУ Вовк отчитывается перед нардепами (событие завершено)

Сегодня в 12.30 в Верховной Раде отчитается председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Артур Герасимов. “В 12.30 Вовк будет в Раде”, - сказал он.

По словам Герасимова, доклад председателя НКРЭКУ продлится около 20 минут, после чего народные депутаты смогут задать ему вопросы.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля народные депутаты проголосовали за приглашение в Верховную Раду руководителя НКРЭКУ Вовка, председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, председателей Фонда госимущества Игоря Билоуса и АМКУ Юрия Терентьева.

5 апреля в парламенте с докладом выступила председатель НАПК Корчак.

10 апреля во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что на среду, 12 апреля, в парламент приглашен председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.