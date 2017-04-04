Депутаты зовут "на ковер" в Раду руководителей НКРЭКУ и Нацагентства по предотвращению коррупции

Народные депутаты проголосовали за приглашение в Верховную Раду председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка и председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак.

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Как передает корреспондент УНИАН, за приглашение Вовка проголосовали 212 (при необходимых 150) из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За приглашение Корчак проголосовали 208 (при необходимых 150) из 365 депутатов.

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключил, что они будут приглашены на завтрашнее заседание парламента, но отметил, что для этого ему необходимо провести переговоры относительно их возможности в определенное время прийти в ВР.

“Мне нужно с ними провести переговоры, чтобы выяснить, когда они могут прийти, и находятся ли они в Украине, и есть ли они на рабочих местах”, - сказал Парубий.