Страны G7 призвали Россию повлиять на боевиков насчет выполнения "Минска"

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Российскую Федерацию использовать влияние на боевиков на временно оккупированной части Донбасса в вопросе выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в г. Лукка, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Италии.

"Мы придаем особое значение нашей приверженности выполнению Минских соглашений, чтобы достичь мирного, стабильного и длительного урегулирования конфликта на востоке Украины", - подчеркнули главы МИД "Большой семерки".

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"Мы настоятельно призываем все стороны выполнить их полностью и без проволочек. Ситуация с безопасностью в зоне конфликта должна быть немедленно стабилизирована. Мы настоятельно призываем все стороны предпринять конкретные шаги, которые приведут к полному режиму прекращения огня, предусмотрено Минскими соглашениями", - говорится в коммюнике.

При этом главы МИД G7 отметили: "Особенно мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов, чтобы обеспечить выполнение ими обязательств", - отмечается в коммюнике.