Страны G7 призвали Россию повлиять на боевиков насчет выполнения "Минска"
Главы МИД G7 подчеркнули, что особенно ожидают от России использования ее влияния на сепаратистов.
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Российскую Федерацию использовать влияние на боевиков на временно оккупированной части Донбасса в вопросе выполнения Минских соглашений.
Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в г. Лукка, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Италии.
"Мы придаем особое значение нашей приверженности выполнению Минских соглашений, чтобы достичь мирного, стабильного и длительного урегулирования конфликта на востоке Украины", - подчеркнули главы МИД "Большой семерки".
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"Мы настоятельно призываем все стороны выполнить их полностью и без проволочек. Ситуация с безопасностью в зоне конфликта должна быть немедленно стабилизирована. Мы настоятельно призываем все стороны предпринять конкретные шаги, которые приведут к полному режиму прекращения огня, предусмотрено Минскими соглашениями", - говорится в коммюнике.
При этом главы МИД G7 отметили: "Особенно мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов, чтобы обеспечить выполнение ими обязательств", - отмечается в коммюнике.