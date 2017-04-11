Министры стран G7 рассказали, от чего зависит продолжительность санкций против РФ

Страны G7 договорились о продлении применения ограничительных мер против России пока она не вернется к соблюдению международного права.Об этом говорится в финальной декларации встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Луцци, которая обнародована на сайте МИД Италии.

"Мы едины в том, что кризис в Украине может быть решена только дипломатическим путем, с полным уважением к международному праву и принципам и в полной поддержке независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета», - говорится в декларации.

Также в декларации главы МИД стран «Большой семерки» отметили, что признают ответственность России в конфликте в Украине и подчеркнули необходимость для нее выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

"Мы вновь осуждаем незаконную аннексию Крымского полуострова и подтверждаем нашу политику непризнания аннексии и санкций против причастных к ней", - говорится в декларации.

В частности, отмечается необходимость вывода из Украины иностранных воинских формирований и оборудования, вернуть Украине контроль над собственной границей и обеспечить доступ гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются.

"Мы напоминаем, что продолжительность санкций будет четко привязана до полного выполнения Россией ее обязательств в рамках Минских соглашений и уважения суверенитета Украины", - заявили министры.

Как сообщал УНИАН ранее, главы МИД стран G7 не пришли к согласию относительно расширения санкций против России и Сирии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

В конце встречи, которая проходила в Италии, глава МИД Франции также заявил, министры G7 сошлись на мнении, что президент Сирии Башар аль-Асад не может играть никакой роли в будущем своей страны.