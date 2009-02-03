Янукович виделся с Ющенко и донес «жесткую» позицию

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердил, что у него вчера состоялась встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, но глава государства «не дал конкретного ответа», примет ли участие в работе парламента во время отчета правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил журналистам, что «встреча была краткосрочной».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Президент хотел услышать от меня лично позицию, которую занимает Партия регионов». По его словам, он предложил Президенту приехать в парламент и принять участие в заслушивании отчета Кабинета министров. По словам В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО “не дал конкретного ответа”.

Как сказал лидер Партии регионов, во время встречи он сообщил В.ЮЩЕНКО, что позиция Партии регионов будет «жесткой», поскольку Президент, премьер-министр и Верховная Рада должны совместно рассмотреть ситуацию в экономике и обсудить пути выхода из кризиса.