Тимошенко не видит причин пересматривать бюджет

Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляет, что пересмотр госбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде.

“Бюджет выполняется, и никакого пересмотра бюджета сейчас не нужно. Бюджет будет пересматриваться. Если для этого будут основания – если он будет или перевыполняться, или не выполняться”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что пока “все идет нормально”. “Не нужно нагнетать ситуацию. Я думаю, что и в дальнейшем правительство всеми силами, даже, включая противостояние и дестабилизацию, которые идут со всех сторон, будет держать стабильную четкую позицию и делать все возможное, что можно и нужно делать в этой тяжелой кризисной мировой ситуации”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости внести изменения в госбюджет-2009. Он выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут отвечать возможностям экономики».