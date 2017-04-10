В Раде заявили о наличии заявления председателя Фонда госимущества Билоуса об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Следующее - это Фонд государственного имущества. И понятно, что уже есть заявление об отставке действующего председателя Фонда государственного имущества», - отметил депутат.

По его словам, Фонд госимущества за три года «не продал даже имущества на то, чтобы обслуживать свои расходы».

«Поэтому эти копейки, которые были получены за последние три года, - это, конечно, нельзя назвать качественной работой Фонда государственного имущества. И также надо принимать решение на этой неделе», - добавил Хомутынник.