В Раде заявили о наличии заявления председателя Фонда госимущества Билоуса об отставке
12:29, 10 апреля 2017Политика
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Председатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник заявляет о наличии заявления об увольнении председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса.
В Раде заявили о получении заявления главы Фонда госимущества Билоуса об отставке / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
«Следующее - это Фонд государственного имущества. И понятно, что уже есть заявление об отставке действующего председателя Фонда государственного имущества», - отметил депутат.
По его словам, Фонд госимущества за три года «не продал даже имущества на то, чтобы обслуживать свои расходы».
«Поэтому эти копейки, которые были получены за последние три года, - это, конечно, нельзя назвать качественной работой Фонда государственного имущества. И также надо принимать решение на этой неделе», - добавил Хомутынник.
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