Глава ФГИ Билоус подал в отставку - СМИ

Кандидатур на пост главы ФГИ пока нет.

"Сегодня Билоус написал заявление об уходе и можно быть уверенным, он уйдет. Кандидатур на его пост пока нет", - сообщил источник РБК-Украина в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины ожидает завершения большой приватизации в стране до 2020 года.

Содействовать этому должен новый законопроект о приватизации. Билоус также отметил, что указанный законопроект уже отправлен в соответствующие министерства на согласование.

Также сегодня глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку.

По ее словам, с поста главы НБУ она уйдет с 10 мая этого года. Впрочем, Гонтарева отметила, что может покинуть пост раньше указанного срока, если за это проголосует Верховная Рада. Кроме того, о результатах своей деятельности Гонтарева готова отчитаться на пленарном заседании парламента.