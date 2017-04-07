Американский эксперт: никто не позаботится об Украине так, как это может сделать она сама

Член Совета по международным отношениям (США) Ариэль Коэн считает, что Украина должна сама позаботиться о себе, а не ждать таких действий от Соединенных Штатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Новая администрация: США вновь могущественные?", которая состоялась в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

По словам эксперта, учитывая тот факт, что США значительно сосредоточены на ситуации на Среднем Востоке, а также проблема Северной Кореи не исчезает, ситуация в Украине в этих условиях свидетельствует, что она "не является ни первым, ни вторым, ни третьим приоритетом" для США.

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"Украина должна очень тщательно подумать, каким образом Украина сама позаботится о себе", - сказал Коэн.

При этом он на русском языке добавил, что "спасение утопающих дело рук самих утопающих".

Однако, по его словам, Украина хорошо справляется с теми проблемами, которые встают перед ней, сказав о том, что Украина восстанавливает свою армию и пытается отстоять свою позицию в разговоре с Вашингтоном и в Европе.

"Это не легко, это трудно, это дорого стоит. Но никто не позаботится об Украине так, как это может сделать Украина сама", - отметил Коэн.