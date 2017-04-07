Помощники лидеров "нормандской четверки" имели сложную и безрезультатную дискуссию – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что помощники лидеров "нормандской четверки" в Минске имели сложную дискуссию, которая не принесла результатов.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Я скажу, что это была очень сложная дискуссия. Сложная дискуссия, которая не принесла совсем желаемого результата, и ключевые моменты, как я и говорил, были сфокусированы на необходимости достижения реальной безопасности, на освобождении заложников, и, конечно, на концепции "дорожной карты", - сказал Климкин.

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"Поэтому Константин Елисеев даст этот месседж, но, как я и прогнозировал, к сожалению, какого-либо позитивного драйва здесь нет, и мы понимаем почему", - добавил министр.

Как известно, 6 апреля в Минске состоялась встреча помощников лидеров "нормандской четверки".

Во время консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации Минских договоренностей и подчеркнули приоритетность выполнения их компонентов по безопасности.

Также обсуждалась надлежащая реализация договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции призвали советника президента РФ разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе в преддверии Пасхальных праздников.