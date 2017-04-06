Появилось видео, как Порошенко, Яценюк и Гройсман отмечают решение ЕП по "украинскому безвизу"

Президент Украины Петр Порошенко эмоционально поздравил украинцев с решением Европарламента о предоставлении "безвиза" Украине. Это произошло на Киевском форуме по безопасности.

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"Я прошу прощения: только что поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной!" - заявил, улыбаясь, глава государства.

Также он поздравил, в частности, присутствующего на форуме Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, а также всех, кто к этому приложил максимум усилий.

"Я поздравляю тебя, украинский народ! Я поздравляю тебя, Украина", - заявил Порошенко.