Появилось видео, как Порошенко, Яценюк и Гройсман отмечают решение ЕП по "украинскому безвизу"
14:17, 06 апреля 2017Политика
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Порошенко был очень радостным, приветствуя решение ЕП по "безвизу" для Украины.
Порошенко приветствовал решение ЕП относительно безвизового режима с Украиной / Скриншот
Президент Украины Петр Порошенко эмоционально поздравил украинцев с решением Европарламента о предоставлении "безвиза" Украине. Это произошло на Киевском форуме по безопасности.
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"Я прошу прощения: только что поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной!" - заявил, улыбаясь, глава государства.
Также он поздравил, в частности, присутствующего на форуме Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, а также всех, кто к этому приложил максимум усилий.
"Я поздравляю тебя, украинский народ! Я поздравляю тебя, Украина", - заявил Порошенко.
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