Премьер Дании считает необходимым продолжать международное давление на Россию

Премьер-министр Королевства Дания Ларс Люкке Расмуссен заявляет о необходимости продолжать международное давление на Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Расмуссен заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Копенгагене.

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Расмуссен осудил незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, заявил о поддержке его страной независимости и территориальной целостности Украины и отметил, что международное давление на Россию должно быть продолжено.

Он подчеркнул, что Дания и в дальнейшем будет поддерживать работу, которую проводит Германия и Франция по имплементации Минских соглашений, а именно принудить Россию выполнять их.

«Международное давление на Россию должно быть продолжено. Санкции ЕС должны остаться, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены», - сказал Расмуссен. При этом он подчеркнул: «Украина не одна и не будет забыта».

Премьер-министр Дании также отметил, что для двусторонних отношений положительным является сотрудничество в поддержку тех ценностей, в которые верят обе страны: демократия, свобода, верховенство права, законов. «Таковы главные ценности, и мы должны их поддерживать, бороться за них, защищать их во всех странах, во всем мире, а особенно в соседних странах», - сказал он.