Президенты Украины и Латвии призвали мир ужесточать санкции против РФ в случае эскалации

Украина и Латвия осуждают агрессию России на Донбассе и незаконную аннексию Крыма и подчеркивают, что санкции, наложенные на Россию в связи с её агрессией против Украины, должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины или ужесточены в случае эскалации агрессивных действий и напряженности со стороны России.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении президентов Украины и Латвии Петра Порошенко и Раймондса Вейониса по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Латвийской Республикой.

«12 февраля 2017 года Украина и Латвия отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Дружественные отношения между нашими странами основываются на прочной основе общих исторических традиций, а также преданности европейским ценностям и верховенству международного права», - говорится в заявлении.

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Отмечается, что сегодня украинско-латвийские отношения продолжают плодотворно развиваться в атмосфере взаимного уважения, доверия и поддержки. Наши усилия направлены не только на углубление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во многих сферах совместных интересов, но и на укрепление европейской безопасности и преодоление современных международных вызовов.

«Наши страны решительно осуждают агрессию России против Украины, следствием которой стали незаконная временная оккупация части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь. Украина высоко ценит политическую поддержку и практическую помощь, которую предоставляет Латвия в противодействии российской агрессии и восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности в пределах международно-признанных границ», - подчеркивают лидеры Украины и Латвии.

Обе страны, оставаясь преданными политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, вызванного российской агрессией против Украины, утверждают необходимость безусловного выполнения Российской Федерацией своих обязательств по международному праву и восстановлению уважения к его общепризнанным принципам.

В этой связи Украина и Латвия призывают международное сообщество к дальнейшей солидарности с Украиной, а также подчеркивают, что санкции, наложенные на Россию в связи с её агрессией против Украины, должны быть сохранены до полной имплементации Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, или даже ужесточены в случае эскалации агрессивных действий и напряженности со стороны России.

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«Латвия приветствует и будет продолжать активно поддерживать курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Важной общей задачей является обеспечение успешной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина демонстрирует успехи в этом процессе и настроена продолжать имплементацию реформ. В то же время страна нуждается в дополнительной помощи со стороны международного сообщества, в частности европейского сообщества, в осуществлении внутренних трансформаций. Украина глубоко благодарна Латвии за важную поддержку и практическую помощь в проведении реформ», - отмечается в заявлении.

Президенты Украины и Латвии положительно отмечают эффективность реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая содержит значительные преимущества как для Украины, так и для ЕС. Соглашение также служит надежной основой для развития более благоприятного делового климата в Украине для привлечения иностранных инвестиций. В этой связи, лидеры двух стран надеются на скорейшее завершение процесса его ратификации. Латвия также поддерживает необходимость скорейшего принятия решений по введению безвизовых поездок для граждан Украины в страны Шенгенской зоны.

Отмечается, что Украина и Латвия и в дальнейшем будут прилагать активные усилия для реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и многих других сферах, которые представляют взаимный интерес, укрепления связей между городами и регионами, развития межчеловеческих контактов и обеспечения интересов украинской общины в Латвии и латвийской общины в Украине.