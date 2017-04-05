Порошенко призвал датские компании инвестировать в Украину

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Королевство Дания провел встречу с представителями ведущих датских компаний и призвал их инвестировать в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

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«Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украине удалось выйти на траекторию макроэкономического роста: снижены показатели инфляции, введены реформы энергетического сектора, создана антикоррупционная структура, начат процесс децентрализации, положено начало амбициозной судебной реформе. Почему это важно? Потому что инвесторы не могли найти правосудия в суде», - сказал Порошенко.

Президент обратил внимание на недавно введенную открытую систему возмещения НДС. «Рад был услышать от иностранных лидеров, что в течение последних 2,5 лет мы сделали больше в реформировании страны, чем было сделано за предыдущие 23 года», - подчеркнул он.

«И счастлив видеть датских инвесторов в Украине», - отметил глава государства. Он добавил, что в Украине запущена амбициозная приватизационная программа.

Во встрече принимали участие руководители компаний Vestas Wind Systems A/S, Carlsberg Group, JYSK, Axzon и других.