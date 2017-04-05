Трускавецкий горсовет на Львовщине принял обращение к президенту касательно увольнения главы НКРЭКУ Вовка

4 апреля состоялась внеочередная сессия Трускавецкого городского совета, на которой депутаты приняли обращение к президенту Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Документ подготовила фракция УКРОП. Горсовет требует отменить абонплату за газ, введенную с 1 апреля, и уволить главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Обращение зачитала председатель фракции «Украинского объединения патриотов – УКРОП» в городском совете Трускавца Зоряна Домбровская. За обращение проголосовали 16 депутатов, один воздержался.

В документе подчеркивается, что депутаты Трускавецкого городского совета считают действия НКРЭКУ и власти, их покрывающей, вредительскими.

«Мотивируя такое решение (о введении абонплаты за газ) якобы необходимостью повысить прозрачность тарифообразования и стимулировать граждан экономить топливо, регулятор на самом деле в очередной раз позаботился об интересах олигархов, которые фактически монополизировали обеспечение населения не только электричеством, но и газом», – сказано в тексте.

«Кроме того, депутаты требуют создать временную депутатскую комиссию в Верховной Раде Украины и совместно с НАБУ начать расследование в отношении коррупционных действий членов НКРЭКУ и действий тех чиновников, которые причастны к назначению председателя и членов Национальной комиссии. Также Трускавецкий городской совет просит пересмотреть целесообразность существования НКРЭКУ», – отметила Зоряна Домбровская.

Трускавецкий горсовет первым на Львовщине принял обращение об отмене абонплаты за газ. 5 апреля этот вопрос рассмотрят на внеочередной сессии Львовского областного совета. На заседании президиума облсовета его вынес на повестку дня глава фракции УКРОП Петр Жукровский.