Трускавецкий горсовет на Львовщине принял обращение к президенту касательно увольнения главы НКРЭКУ Вовка

12:05, 05 апреля 2017
Политика
425 0

Документ подготовила фракция УКРОП.

4 апреля состоялась внеочередная сессия Трускавецкого городского совета, на которой депутаты приняли обращение к президенту Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Документ подготовила фракция УКРОП. Горсовет требует отменить абонплату за газ, введенную с 1 апреля, и уволить главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Обращение зачитала председатель фракции «Украинского объединения патриотов – УКРОП» в городском совете Трускавца Зоряна Домбровская. За обращение проголосовали 16 депутатов, один воздержался.

В документе подчеркивается, что депутаты Трускавецкого городского совета считают действия НКРЭКУ и власти, их покрывающей, вредительскими.

«Мотивируя такое решение (о введении абонплаты за газ) якобы необходимостью повысить прозрачность тарифообразования и стимулировать граждан экономить топливо, регулятор на самом деле в очередной раз позаботился об интересах олигархов, которые фактически монополизировали обеспечение населения не только электричеством, но и газом», – сказано в тексте.

«Кроме того, депутаты требуют создать временную депутатскую комиссию в Верховной Раде Украины и совместно с НАБУ начать расследование в отношении коррупционных действий членов НКРЭКУ и действий тех чиновников, которые причастны к назначению председателя и членов Национальной комиссии. Также Трускавецкий городской совет просит пересмотреть целесообразность существования НКРЭКУ», – отметила Зоряна Домбровская.

Трускавецкий горсовет первым на Львовщине принял обращение об отмене абонплаты за газ. 5 апреля этот вопрос рассмотрят на внеочередной сессии Львовского областного совета. На заседании президиума облсовета его вынес на повестку дня глава фракции УКРОП Петр Жукровский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#НКРЭКУ#УКРОП