Томенко подозревает, что Регионы готовят сценарий роспуска Рады

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что проведение внеочередных выборов в парламент до сих пор остается одним из приоритетов деятельности фракции Партии регионов.

Такое мнение он высказал сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Досрочные выборы до сих пор остаются одним из приоритетов фракции Партии регионов», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня ни для кого не секрет, что «радикальная часть фракции Партии регионов, так называемая группа сторонников “РосУкрЭнерго”, отстаивает позицию относительно проведения досрочных выборов в ВР перед проведением очередных выборов Президента Украины».

Заместитель председателя ВР напомнил, что именно фракция Партии регионов инициирует рассмотрение в начале первой пленарной недели следующей сессии парламента вопроса о выражении недоверия правительству.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, если фракции Партии регионов не удастся отправить правительство в отставку, то будет попытка организовать сложение народными депутатами от этой политической силы, по меньшей мере, 150 мандатов.

Заместитель председателя ВР заметил, что таким образом будет делаться все, чтобы признать неполномочность Верховной Рады и провести досрочные выборы.

«Уже сегодня всем понятно, что Партия регионов при любых условиях не готова провести в оппозиции все время до президентских выборов”, - добавил Н.ТОМЕНКО.