В НАБУ рассказали, когда возможно создание Антикоррупционного суда

В НАБУ считают, что создание Антикоррупционного суда в Украине возможно до конца этого года. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга.

"Создание Антикоррупционного суда для завершения антикоррупционной реформы в Украине является необходимым", - сказал Сытник.

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Впрочем это возможно, по его словам, при наличии соответствующего законодательства.

«Создание Антикоррупционного суда в рамках судебной системы при наличии соответствующего законодательства возможно до конца 2017 года», - сказал Сытник на брифинге.

Как сообщал УНИАН ранее, 1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зпрегестрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.