НАТО призывает Россию повлиять на боевиков для выполнения Минских соглашений
Также генеральный секретарь НАТО сообщил, что союзники выразили серьезную обеспокоенность из-за признания Россией идентификационных документов, выданных сепаратистами на оккупированном Донбассе.
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что все союзники по Альянсу призывают Россию использовать значительное влияние на контролируемых ею боевиков для выполнения Минских соглашений в полной мере.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО-Россия.
Столтенберг отметил, что Минские соглашения предусматривают план урегулирования конфликта на востоке Украины. "Но большинство положений не были выполнены. Мы призываем всех подписантов в полной мере придерживаться их обязательств", - заявил он.
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"Сегодня государства-члены настоятельно призвали Россию использовать ее значительное влияние на ее боевиков, чтобы выполнять свои обязательства в полной мере", - подчеркнул Столтенберг.
Также генеральный секретарь НАТО сообщил, что союзники выразили серьезную обеспокоенность из-за признания Россией идентификационных документов, выданных на оккупированном сепаратистами Донбассе. Также они выразили обеспокоенность в связи с введением российского рубля на оккупированных территориях и захватом украинских предприятий.
"Все союзники вновь подтвердили их решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Россией Крыма", - подчеркнул Столтенберг.