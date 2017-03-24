В "ДНР" из-за "национализации" приехали российские кураторы - ИС

Территорию "ДНР" посетила "рабочая группа" из Москвы, которая изучала финансово-экономическую и социальную ситуацию на "национализированных" предприятиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеПлотницкий получил из Кремля разрешение на грабеж "отжатых" предприятий – ИС

Российскими специалистами было рекомендовано руководителям "национализированных" предприятий с целью принятия превентивных мер по недопущению возможного социального взрыва более оперативно направлять информацию о ситуации в трудовых коллективах, рассказал Тымчук.

"Также "рабочая группа" отметила, что в настоящее время большинство работников на фоне непонимания перспектив развития своих предприятий, рассчитывают на российскую поддержку. В то же время значительная часть работников "национализированных" предприятий остаются проукраински настроенными", - отметили в ИС.

Напомним, 1 марта боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.