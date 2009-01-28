Тимошенко цену на газ называть не будет - отдуваться поручили НКРЭ

Кабинет министров Украины передал полномочия по утверждению предельного уровня цен на газ для промышленных потребителей Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

"Таким образом, мы просто вернулись к старой схеме, потому что когда тарифы утверждает НКРЭ, а предельные цены - Минэкономики, то это неправильно", - сказал он.

Кроме того, В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что вопрос о предельных ценах на газ для промпотребителей в 2009 г. НКРЭ планирует рассмотреть на своем заседании 29 января.

Он отказался также называть журналистам ориентировочный уровень цен на газ в 2009 году до утверждения их НКРЭ.

«Будем считать. Сегодня у меня Кабмин спрашивал. Я говорю, что не могу озвучить уровень цен. Мы рассмотрим на комиссии, которая примет решение, когда изучит все материалы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 января министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сказал, что цена на газ для промышленных предприятий может быть утверждена уже на следующем заседании Кабинета министров Украины.

Напомним, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Согласно договору, в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

Базовая цена установлена на уровне 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.