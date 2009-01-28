Партия регионов решила взять Тимошенко измором?

Партия регионов ежемесячно может выносить вопрос об отставке правительства, и "мы будем это делать".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Полтаве заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

«Новая революция нужна там, где не хотят видеть своего будущего. История нашего народа говорит о том, что больше в этом (в революции) негатива. Как бы агрессивно к нынешним событиям ни относились - надо действовать законным, демократическим путем", - сказал депутат, отметив, что "Партия регионов ежемесячно может выносить вопрос об отставке правительства, и мы будем это делать".

"Но поднимать народ, как в 2004 году было - не будем. Будем по Конституции действовать, - подчеркнул А.ПОПОВ. - Ведь если один раз перешагнешь закон, как Президент и премьер, то есть искушение постоянно нарушать закон. Именно в этом принципиальное отличие Партии регионов и нашего лидера от так называемых праведников-демократов».

Он также заявил, что, по его мнению, авторитет БЮТ держится на вранье премьер-министра. «50-60% - это наглая ложь, мы до такого не опускаемся никогда. Так нельзя, это позиция Партии регионов. Нам нужна честная победа, и с учетом того, к чему нас приводит правящая власть, … партнеры из других фракций, думаю, нас поддержат и примут отставку правительства», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2008 года лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов дает власти сто дней для наведения порядка в стране. Он добавил, что в случае, если власть за сто дней не наведет порядок в стране, то через сто дней мы поднимем всю страну».

9 января 2009 года народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН сообщила, что Партия регионов требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО немедленно подать в отставку, иначе угрожает массовыми акциями протеста. “Партия регионов требует, чтобы власть немедленно, добровольно ушла в отставку – не дожидаясь, пока рабочие придут к ней за газом”, - сказала депутат.

19 января В.ЯНУКОВИЧ выразил убежение, что фракция ПР уже в феврале сумеет добиться отставки правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

21 января народный депутат от ПР Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что народные депутаты от БЮТ, Блока Литвина и НУ-НС пытаются сделать все, чтобы не допустить рассмотрения в Верховной Раде вопроса о недоверии правительству, который мог быть поставлен в повестку дня уже в феврале, то есть в начале работы четвертой сессии.