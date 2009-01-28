Вдова Вячеслава Чорновила Атена Пашко вышла из Народного Руха
11:59, 28 января 2009Политика
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В знак протеста
Вдова Вячеслава Чорновила Атена ПАШКО вышла из политической партии Народный Рух Украины.
Как сообщает издание “Газета по-українськи” (№11 от 28 января 2008 года), вдова бывшего лидера НРУ Вячеслава Чорновила покинула ряды партии в знак протеста против исключения из Руха народных депутатов Ярослава КЕНДЗЁРА и Ивана СТОЙКО, которые возглавляли самые крупные областные организации НРУ - Львовскую и Тернопольскую.
Как сообщал УНИАН, 25 января на внеочередном 18-м всеукраинском собрании НРУ Я.КЕНДЗЁР и И.СТОЙКО исключены из рядов Народного Руха Украины.
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