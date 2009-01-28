Эксперты: чрезвычайное положение – выборам Президента не помеха

Законодательные нормы не предусматривают отсрочки выборов Президента Украины даже на время введения чрезвычайного положения, заявляют аналитики Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство".

В переданном УНИАН комментарии отмечается, что накануне президентских выборов в СМИ обсуждается возможность продлить срок пребывания в должности действующего Президента Украины путем объявления в стране чрезвычайного положения, при котором проведение выборов становится невозможным.

Как объяснили в своем комментарии юристы Центра «Правовое государство», Конституция Украины обусловливает полномочие Президента Украины вводить чрезвычайное положение необходимостью утверждения соответствующего решения в течение двух дней Верховной Радой Украины (пункт 31 части первой статьи 85, пункт 21 части первой статьи 106). Закон Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения» уточняет порядок введения чрезвычайного положения.

После подписания указа Президент обращается в Верховную Раду, которая должна рассмотреть его обращение в безотлагательном порядке (часть вторая статьи 6). Утвержденный указ немедленно объявляется через средства массовой информации или другим способом (часть третья).

Закон не уточняет правовое значение акта утверждения и правовые последствия неутверждения указа Верховной Радой, отмечают юристы.

Соответствующие положения содержатся в Регламенте Верховной Рады Украины, который предусматривает, что «соответствующий указ Президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой» (часть вторая статьи 190) и что «в случае отклонения Верховной Радой законопроекта об утверждении соответствующего указа такой указ Президента Украины не вступает в силу» (часть третья). Однако, отмечается в комментарии, Регламент в этом вопросе плохой ориентир, поскольку правовой режим чрезвычайного положения определяется исключительно законами (пункт 19 части первой статьи 92 Конституции).

Закон о чрезвычайном положении предусматривает, что «указ Президента Украины о продлении действия чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения Верховной Радой Украины» (выделение привнесено, часть вторая статьи 7). Это означает, что законодатель распространил на продление действия чрезвычайного положения те же требования, что и на его объявление, чтобы не нарушить требования Основного Закона, который не предусматривает полномочий ни Верховной Рады, ни Президента продлевать чрезвычайное положение. Поэтому с точки зрения Конституции нет разницы между введением и продлением действия чрезвычайного положения, поэтому требования к обоим должны быть равными.

Таким образом, отмечают правоведы, указ Президента о введении чрезвычайного положения вступает в силу только после его утверждения Верховной Радой Украины.

В то же время, отмечается в комментарии, в соответствии с частью первой статьи 21 закона о чрезвычайном положении, «в условиях чрезвычайного положения запрещается проведение выборов Президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины, Верховную Раду Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления».

Однако это положение не совсем согласуется с Конституцией, часть четвертая статьи 83 которой предусматривает: «В случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения». Аналогичное положение содержится в части второй статьи 21 Закона о чрезвычайном положении: «На период действия чрезвычайного положения продлевается, в случае окончания, срок полномочий представительских органов местного самоуправления, Верховной Рады Автономной Республики Крым, Верховной Рады Украины». Ни Конституция, ни закон не предусматривают похожей нормы для Президента, отмечают юристы "Правового государства".

Часть первая статьи 103 предусматривает, что «Президент Украины избирается сроком на пять лет». Часть пятая той же статьи четко закрепляет: «Очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины». Законы Украины «О выборах Президента Украины» и «О Центральной избирательной комиссии» также не делают никаких поправок на чрезвычайное или военное положение.

Следовательно, существует противоречие между законом о чрезвычайном положении с одной стороны и Конституцией и законом о выборах - с другой.

Никаких конституционно-правовых препятствий для проведения выборов Президента во время чрезвычайного положения нет, отмечают юристы. Чтобы вообще убрать любые препятствия для выборов, достаточно внести изменения в единственный пункт закона о чрезвычайном положении, отмечают в "Правовом государстве".