Пинзеник: «секретная докладная» - сфальсифицированная провокация

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК расценивает как фальсифицированную провокацию вчерашнее обнародование в средствах массовой информации якобы его тайного письма к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО .

Об этом говорится в заявлении В.ПИНЗЕНИКА, текст которого передан УНИАН Управлением по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Министр финансов Украины не пишет никаких тайных докладных записок правительству. Факт вчерашней публикации в некоторых СМИ «тайного доклада» я расцениваю как фальсифицированную провокацию», - заявил В.ПИНЗЕНИК.

Пресс-службы Министерства финансов и Кабинета Министров Украины просят средства массовой информации снять материалы, касающиеся «секретного доклада» и воздержаться от провокационных публикаций на эту тему.

Как сообщал УНИАН, 27 января одно из интернет-изданий обнародовало якобы письмо В.ПИНЗЕНИКА Ю.ТИМОШЕНКО, датированное 6 января 2009 года. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украина якобы в настоящее время переживает самый большой с 1994 года кризис.

В тот же день Партия регионов заявила, что в ближайшее время будет инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию информации, изложенной в этом якобы тайном письме министра финансов к премьеру.