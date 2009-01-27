Турчинов считает, что Черновецкий перешел границу моральности

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает аморальным решение властей Киева о введении сбора за посещение кладбищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Безусловно, не существует такого налога за право быть похороненным или посещать могилы близких. Нельзя переходить границу моральности, говорить красивые слова о том, как уважает и любит пенсионеров, и в то же время пожилую бабушку вынуждать платить за то, чтобы попасть на могилу близких», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер напомнил, что в настоящее время существует закон о местных налогах и сборах, новая редакция которого уже подготовлена и находится в парламенте. А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что и в новой редакции такой местный сбор как плата за вход на кладбище не предусмотрен.

«Нельзя с этим (введением платы за вход на кладбище – УНИАН) согласиться, хотя я могу прогнозировать, что они оформят это не как местный сбор, а как плату коммунальному предприятию, и будут пытаться как-то юридически его легализовать», - предположил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что органы государственной регистрации не должны регистрировать подобные решения. «Кабинет министров не может регламентировать работу коммунальных предприятий, подчиненных КГГА, мы можем только обращать внимание силовых структур на незаконность действий местной власти, в частности Генеральной прокуратуры. И решения, которые противоречат Конституции, не должны регистрироваться Министерством юстиции», - уверен первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил, что Киевской городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому в Киеве введен платный вход на городские кладбища.

«Установили платный вход. Я могу фиксировать это», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ. Он сказал, что сейчас не может назвать точную цену за вход на кладбище. «Там по разным кладбищам разная цена. Но цена установлена», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

На уточняющий вопрос, руководствуясь чем введена плата за вход администрациями кладбищ, и является ли это распоряжением мэрии, которое уже подписал Киевский городской голова, В.ЖУРАВСКИЙ ответил: «Да».