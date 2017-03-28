В оккупированный Луганск прибыл не Песков, а Сурков – СМИ
Источник сообщил, что Сурков приехал на оккупированные территории 28 марта.
В разведке не владеют информацией о визите пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова в оккупированный Луганск, зато заявляют, что туда прибыл советник Путина Владислав Сурков.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке.
"По нашим данным, Сурков приехал на оккупированные территории 28 марта", – сказал собеседник УП.
"Информацию о приезде Пескова мы не имеем", – добавил собеседник.
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В свою очередь представитель СБУ Юрий Тандит в комментарии УНИАН тоже не подтвердил информацию о приезде Пескова, отметив, что данная информация проверяется.
«Мы пока эту информацию не комментируем, из открытых источников мы знаем о якобы посещение оккупированного Луганска пресс-секретарем главы соседней страны. Эту информацию мы проверяем», - сказал он.
Как известно, сегодня издание «Остров» распространило информацию, что 27 марта в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина Песков. Цель визита неизвестна. Одна из возможных версий – вероятная смена руководства «ЛНР».