Полиция проводит обыски и розыскные мероприятия по делу об убийстве Вороненкова - Князев

Полиция проводит обыски и розыскные мероприятия в рамках расследования уголовного производства по убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и сегодня доложит Генпрокуратуре о результатах работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Процессуальное руководство, а также расследования - за Генеральной прокуратурой (по делу об убийстве Вороненкова). Мы только выполняем поручения, которые нам даны, но очень большой объем работы сейчас выполняется в совместной следственной группе с работниками СБУ. Проводятся мероприятия как по розыску, так и обыску, и другие. Больше ничего сказать не могу», - отметил Князев.

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«В 21 час будем на совещании в ГПУ, прокуратуре города Киева, будем докладывать им, тогда может они что-то нам позволят вам сказать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича в введении в Украину российских войск.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.