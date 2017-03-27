Порошенко обещает сегодня провести консультации по изменениям в закон о е-декларировании

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня проведет консультации относительно принятого Верховной Радой закона о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), которое освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации и обязывает к этому представителей общественных объединений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил, общаясь с нацгвардейцами во время мероприятия по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.

Читайте такжеПосол Великобритании: Изменения в е-декларирование - серьезный шаг назад

«Очень хорошо, что во время доработки (закона о е-декларировании – УНИАН) все бойцы-контрактники, бойцы младшего офицерского состава в полном объеме, кроме тех, кто работает на административных должностях, связанных с финансовой ответственностью, в полном объеме в указанный законопроект вошли. Сегодня утром он поступил в Администрацию президента. Сейчас после возвращения будут проведены необходимые консультации, и мы обязательно учтем пожелания», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 27 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172).

Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.