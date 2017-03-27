Геращенко раскрыл новые подробности об убийстве Вороненкова: у киллера был сообщник

Застреленному в центре Киева депутату Госдумы РФ Денису Вороненкову в роковой день назначили встречу. Об этом в интервью "Новой газете" заявил член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

Вороненкову кто-то позвонил и предложил встретиться в 11:30 утра (Вороненков был убит в 11:24 утра, на 12:30 у него была назначена встреча с Пономаревым, однако около 11:00 утра Вороненков сообщил тому, что его утренняя встреча отменилась — УНИАН.), рассказал он.

Геращенко отметил, что номер того, кто звонил Вороненкову, уже получен. Он предполагает, что бывшему депутату Госдумы позвонил кто-то, кого он знал по России. "Скорее всего, этот человек и был наводчиком киллера", - заявил член коллегии МВД.

"Чтобы вы понимали, этот Паршев не просто шел по улице и думал: "Не убить ли мне Вороненкова". Это была спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки", - подчеркнул Геращенко.

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Уже известно, что сообщник Паршева на машине Daewoo уехал, когда увидел, что его застрелили.

"Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет задержан и тот, кто навел — это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будет объявлять в международный розыск через Интерпол", - заявил член коллегии Министерства внутренних дел, добавив, на камерах видно, что была машина, на которой киллер приехал и что потом машина дернула.

"Она успела уехать. Но если его не кончат, мы его найдем", - уверен Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также был ранен охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.