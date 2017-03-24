СБУ развеяла мечты России по пересмотру решения о недопуске Самойловой на Евровидение

СБУ не видит оснований для пересмотра решения о запрете въезда в Украину российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Мы свое слово сказали. Мы во всяком случае сделали то, что могли сделать. Могу сказать, что, конечно, сейчас это решение (и мы это видим с позавчерашнего дня) будут пытаться "раскручивать" российские пропагандисты. Мы, конечно, однозначно будем делать все, чтобы мероприятия (Евровидение) состоялись в Киеве безопасно. Но мы видим, что уже сейчас Россией используются средства массовой информации, в том числе лоббистами в Европе, чтобы дискредитировать это решение, которое было принято в рамках закона", - сказал Тандит.

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Он подчеркнул, что для СБУ все равны перед законом. При этом советник председателя спецслужбы добавил, что украинская сторона желает Самойловой творческих успехов.

“Она не проходила никаких конкурсов. Фактически она была назначена для участия в конкурсе, при этом очень цинично. Все мы видим те последствия, которые сейчас происходят”, - сказал Тандит.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года.

По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информациюуже подтвердили в Кремле.