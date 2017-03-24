США назвали "шагом назад" скандальную инициативу о е-декларировании для работников СМИ и общественных деятелей

В посольстве США в Украине назвали изменения в закон, обязывающие представителей общественных организаций подавать электронные декларации, шагом назад.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Е-декларации для высших государственных служащих - важный шаг в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью - делать шаг назад", - отметили в посольстве США.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект № 6172 о внесении изменений в статью 3 закона "О предотвращении коррупции". Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить, чтобы электронные декларации подавали, в том числе и главные редакторы и учредители СМИ.