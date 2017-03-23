Чорновол уже не выступает за необходимость е-декларирования для представителей СМИ

Народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол уже не выступает за необходимость е-декларирования для учредителей и редакторов СМИ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о внесении изменения к статье 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№ 6172).

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"Я прошу поддержать все мои правки", - сказала депутат и добавила, что просит обязать подавать декларации кандидатов в депутаты всех уровней; членов наблюдательных советов государственных банков, государственных предприятий; членов общественных советов при общественных структурах.

"Замечу, что деятельность этих лиц имеет коррупционный риск. Поэтому я прошу поддержать представление этими категориями е-деклараций", - сказала Чорновол.

Кроме того, она подчеркнула необходимость представления деклараций "антикоррупционерами", которые "получают целевые средства на реализацию государственной антикоррупционной политики".

"Я прошу исключить из этого перечня следующую категорию - это СМИ. Логика здесь очень простая: у нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять, - это о прозрачности медиасобственности. Там это расписано куда более четко и охватывает куда более широкий круг... А предыдущие категории - очень нужно, чтобы они подавали е-декларации, потому что их деятельность имеет коррупционные риски", - сказала парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект № 6172 о внесении изменений в статью 3 закона "О предотвращении коррупции".

Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить, чтобы электронные декларации подавали, в том числе и главные редакторы и учредители СМИ.

На заседании Антикоррупционного комитета возникла коллизия с поправкой по е-декларированию доходов представителями СМИ - члены комитета не поддержали эту поправку и не включили в проект предложений.

«Но в конце, во время обсуждения... взяли и проголосовали за поправку, которая регламентирует, как они должны подавать (декларации - УНИАН). Не то, что они должны подавать, а процедуру", - сказал председатель комитета Егор Соболев. Он констатировал, что "мы не имеем никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате имеем проголосованную поправку, которая описывает процедуру".

Во время обсуждения отмечалось, что законопроект №6172 должно касаться, как это и предполагалось, только некоторых категорий военнослужащих.

Сегодня, 23 марта, Соболев в комментарии УНИАН заявил, что власть хочет давить на СМИ через введение декларирования имущества и доходов главных редакторов.

По его словам, принятие поправки, которую Чорновол относительно введения декларирования имущества и доходов главных редакторов СМИ и общественных деятелей, - это дополнительный способ репрессий, это будут дополнительные "крючки" для редакторов СМИ для давления на них.

Соболев подчеркнул, что введение таких норм позволит “сажать журналистов за внесение ими неточных данных в декларации". Он добавил, что "Агентство по предотвращению коррупции - под контролем власти”, поэтому, по его мнению, расследоваться не будут декларации депутатов и чиновников, а именно журналистов, тогда как изначально чиновники “должны ответить за свои декларации".

Соболев подчеркнул, что он будет призывать Верховную Раду не поддерживать поправку о введении декларирования журналистами и общественными деятелями.