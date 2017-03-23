Чорновол уже не выступает за необходимость е-декларирования для представителей СМИ
Несмотря на это, она настаивает на необходимости представления деклараций "антикоррупционерами", которые "получают целевые средства на реализацию государственной антикоррупционной политики".
Народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол уже не выступает за необходимость е-декларирования для учредителей и редакторов СМИ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о внесении изменения к статье 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№ 6172).
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"Я прошу поддержать все мои правки", - сказала депутат и добавила, что просит обязать подавать декларации кандидатов в депутаты всех уровней; членов наблюдательных советов государственных банков, государственных предприятий; членов общественных советов при общественных структурах.
"Замечу, что деятельность этих лиц имеет коррупционный риск. Поэтому я прошу поддержать представление этими категориями е-деклараций", - сказала Чорновол.
Кроме того, она подчеркнула необходимость представления деклараций "антикоррупционерами", которые "получают целевые средства на реализацию государственной антикоррупционной политики".
"Я прошу исключить из этого перечня следующую категорию - это СМИ. Логика здесь очень простая: у нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять, - это о прозрачности медиасобственности. Там это расписано куда более четко и охватывает куда более широкий круг... А предыдущие категории - очень нужно, чтобы они подавали е-декларации, потому что их деятельность имеет коррупционные риски", - сказала парламентарий.
Как сообщал УНИАН, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект № 6172 о внесении изменений в статью 3 закона "О предотвращении коррупции".
Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить, чтобы электронные декларации подавали, в том числе и главные редакторы и учредители СМИ.
На заседании Антикоррупционного комитета возникла коллизия с поправкой по е-декларированию доходов представителями СМИ - члены комитета не поддержали эту поправку и не включили в проект предложений.
«Но в конце, во время обсуждения... взяли и проголосовали за поправку, которая регламентирует, как они должны подавать (декларации - УНИАН). Не то, что они должны подавать, а процедуру", - сказал председатель комитета Егор Соболев. Он констатировал, что "мы не имеем никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате имеем проголосованную поправку, которая описывает процедуру".
Во время обсуждения отмечалось, что законопроект №6172 должно касаться, как это и предполагалось, только некоторых категорий военнослужащих.
Сегодня, 23 марта, Соболев в комментарии УНИАН заявил, что власть хочет давить на СМИ через введение декларирования имущества и доходов главных редакторов.
По его словам, принятие поправки, которую Чорновол относительно введения декларирования имущества и доходов главных редакторов СМИ и общественных деятелей, - это дополнительный способ репрессий, это будут дополнительные "крючки" для редакторов СМИ для давления на них.
Соболев подчеркнул, что введение таких норм позволит “сажать журналистов за внесение ими неточных данных в декларации". Он добавил, что "Агентство по предотвращению коррупции - под контролем власти”, поэтому, по его мнению, расследоваться не будут декларации депутатов и чиновников, а именно журналистов, тогда как изначально чиновники “должны ответить за свои декларации".
Соболев подчеркнул, что он будет призывать Верховную Раду не поддерживать поправку о введении декларирования журналистами и общественными деятелями.