Порошенко: Украина и ее политики превратились в стадо баранов

Председатель Совета Национального банка Украины Петр Порошенко говорит, что украинский народ "тошнит от политиков". Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Украина и ее политики превратились в стадо баранов, они окружены волками. Они сидят и пока бараны сильные, волки облизываются. Бараны, вместо того, чтобы выстроиться и защищать государство хотя бы так, как они могут, они между собой дерутся, а волки просто сидят и ждут, когда они устанут, чтобы зайти и не облизываться, а съесть. Такая настоящая судьба политиков, которые не могут понять, что кроме межличностных обид есть интересы государства, есть вещи, которые нужно объединять, есть позиции, которые нужно решать", - отметил Порошенко.