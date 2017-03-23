Луценко и Матиос прибыли на место убийства Вороненкова

Судмедэксперты-криминалисты изучают тело убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова на месте убийства, на место прибыли Генпрокурор Юрий Луценко и Анатолий Матиос, сообщает "Украинская правда".

Сейчас тело Вороненкова остается прямо на тротуаре, вблизи отеля "Премьер-палац".

На месте находится много полиции, улицу Пушкинскую перекрыли. Среди полицейских есть глава полиции Киева Андрей Крищенко.

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Охранники отеля сказали УП, что не видели, кто и как убил депутата Госдумы.

В свою очередь начальник отдела продаж отеля Алексей Мятетський сказал Украинской правде, что слышал пять хлопков. "Он (Вороненков) не жил в гостинице, он проходил мимо", - отметил он.

По состоянию на 13:04 на место происшествия приехали Генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Они зашли в здание отеля.

По состоянию на 13:11 приехала жена Вороненкова Мария Максакова, она пыталась прорваться к телу, полицейские не впустили и провели в отель.

Внутри в отеле также присутствует глава СБУ Василий Грицак.