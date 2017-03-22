Обязать работников СМИ подавать е-декларации - это акт мести, чтобы "не мешали воровать" - журналист

На заседании Рады электронные декларации попытаются затребовать не от руководителей госпредприятий и госбанков, госмонополий и специальных органов управления, а только от работников СМИ и "активистов", которых с помощью этих правок в законодательство хотят взять под контроль.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский.

"Все это особенно цинично и мерзко выглядело в связке с их "революционным" и "идейным" прошлым – вчерашние борцы с "бандой Януковича" оказались ворами ещё большими. И вот, политические воры решили отомстить тем, кто должен за ними надзирать – журналистам и общественным антикоррупционным организациям", - считает Дубинский.

Как писал УНИАН, сегодня комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции". Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и кандидаты в депутаты, главные редакторы и учредители СМИ, руководители органов общественных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением коррупции, а также представители общественных советов и советов добропорядочности при госорганах.

Соболев подчеркнул, что этот законопроект должен касаться, как это и предполагалось, только военнослужащих. В то же время было отмечено, что правки с ее инициативами будут вынесены на усмотрение парламента. Позже по этому поводу снова велись дискуссии. В частности, предлагалось поддержать эти предложения, исключив из предложенного Чорновол перечня представителей СМИ.

Несколько ее правок ставились на голосование, но окончательно так и не понятно, что именно было поддержано или отклонено, и в какой части. Сами члены комитета уточняли у председательствующего принятые решения. После комитета Соболев уточнил, что с вопросом деклараций для СМИ возникла путаница, поскольку поправка с самим введением деклараций поддержана не была, но в то же время была поддержана поправка с порядком такого декларирования.