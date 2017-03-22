Решение о запрете въезда участнице Евровидения от РФ Самойловой будет принято в ближайшее время - СБУ

В Службе безопасности Украины в ближайшее время планируют принять окончательное решение относительно въезда в Украину российской певицы Юлии Самойловой, которая претендует на участие в Евровидении-2017.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

Также он сообщил, что СБУ уже подготовило документы на запрет Самойловой въезда в Украину сроком на три года.

“Документы на запрет госпожи Самойловой въезда на территорию нашего государства сроком на три года подготовлены... Но окончательное решение примем в ближайшее время”, - сказал Ткачук.

*** Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.