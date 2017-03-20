"Черное море стало российским озером": эксперты рассказали об убытках от милитаризации в Крыму

Милитаризация Крыма привела к его высокой дотационности и упадку туризма. Об этом заявили член Меджлиса крымскотатарского народа, редактор агентства «Крымские новости» Гаяна Юксель и эксперт ОО «Майдан иностранных дел», редактор сайта Black Sea News Андрей Клименко.

Читайте такжеУкраина запретила въезд европейским политикам, посетившим оккупированный Крым

В частности, Юксель отметила, что в медийном плане за три года оккупации Крым превратился в закрытую серую зону, куда журналисты могут получить доступ только с разрешения оккупанта. «До оккупации на полуострове было зарегистрировано 1300 СМИ, примерно половина из них функционировала. После захвата Крыма началось выдавливание СМИ – уголовные дела, угрозы, шантаж», – сказала она.

Эксперт также добавила, что за три года на полуострове зарегистрировано 460 нарушений в отношении СМИ. Были ликвидированы сотни изданий, телеканалов, радиостанций. Из тех, которые существовали до оккупации, были вынуждены закрыться 80%.

В свою очередь Клименко отметил, что несмотря на заявления оккупационных властей о том, что санкции не повлияли на Крым, они как раз подействовали. «В Крыму нет сейчас ни одного нормального банка, крупнейший из них – в третьей сотне российского рейтинга, и ни один не ведет международной деятельности. Нет никаких инвестиций, ведь все понимают, что когда ты имеешь дело с компанией, которая имеет контрагентов и субподрядчиков, работающих в Крыму, ты можешь попасть под санкции, прежде всего со стороны США».

Одновременно он отметил, что в результате трех лет оккупации полуострова РФ получила полный контроль над регионом Черного моря. «На сегодня ракетный потенциал Крыма – это 2500 км, то есть он достигает Италии и Центральной Европы. Черное море стало российским озером. Сегодня весь комплекс средств военно-морского флота, авиации, ракетных войск, войск ПВО РФ держит полный контроль над регионом Черного моря. НАТО еще не нашло ответа, как этому противодействовать», – отметил Клименко.

По словам эксперта, милитаризация Крыма привела к его высокой дотационности и упадка туризма: «Крым обеспечивает сборы, налоги и другие платежи всех уровней бюджета на уровне 0,4%, то есть это третье место по уровню дотационности после Чечни и Ингушетии. Туризм при этом уничтожен, а речи оккупационной власти о 5-6 млн туристов ежегодно – это надо делить на два, а то и на три, потому что туда включается весь пассажиропоток на полуостров».