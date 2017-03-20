Порошенко: военная угроза нависает над Украиной по всей линии границы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военная угроза нависает над Украиной по всей линии границы с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Главным является российская военная угроза, и она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией», - подчеркнул президент.

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«Правильный ответ на этот вызов только один: если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2% ВВП, и не исключено, что эту долю придется еще увеличивать. Если учесть в целом расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, они уже сейчас превышают 5% ВВП», - сообщил Порошенко.