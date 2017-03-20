Порошенко о Мазепе: он стал настоящим символом украинского сопротивления России
10:57, 20 марта 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что гетман Иван Мазепа стал настоящим символом украинского сопротивления России.
Порошенко считает, что фигура Мазепы стала решающей для украинской истории / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю 378-й годовщины со дня рождения украинского гетмана.
«В этот день родился Иван Мазепа, личность которого стала решающей для украинской истории», - отметил Порошенко.
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«Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава», - подчеркнул президент Украины.
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