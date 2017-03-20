Порошенко о Мазепе: он стал настоящим символом украинского сопротивления России

Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю 378-й годовщины со дня рождения украинского гетмана.

«В этот день родился Иван Мазепа, личность которого стала решающей для украинской истории», - отметил Порошенко.

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«Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава», - подчеркнул президент Украины.