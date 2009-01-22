Тимошенко считает, что Фирташ чуть-чуть не дотянул до І степени

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возмущена тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил совладельца компании “РосУкрЭнерго” Дмитрия ФИРТАША орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я хочу высказать свое крайнее возмущение тем, что сегодня коррупционеру номер один господину ФИРТАШУ Президент страны собирается вручить государственную награду "За заслуги" ІІІ степени. Я думаю, что господин ФИРТАШ немного не дотянул до І степени – ему нужно еще немного пофинансировать политическую деятельность всех политических лиц политического бомонда Украины, а после этого, возможно, ему, как Юрию БОЙКО, который разрушил всю систему обеспечения газом Украины..., ему вручили Героя Украины. А господину ФИРТАШУ – "За заслуги" ІІІ степени”, - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что подобными награждениями Президент фактически дискредитирует статус государственных наград.

“Я думаю, что такое унижение государственных наград, такой цинизм по вручению государственных наград говорит о том, что, к сожалению, господин Президент страну и государственные награды Украины просто ни во что не ставит”, - добавила она.

В то же время, как стало известно УНИАН из источников, близких к Секретариату Президента Украины, фамилия Д.ФИРТАША была в проекте Указа Президента, но он отказался от награды.