В оккупированный Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков - росСМИ

Делегация европейских и украинских политиков прибыла в оккупированный Крым с трехдневным визитом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

В делегацию якобы вошло около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки.

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По словам пропагандистов, парламентарии прибыли, чтобы посмотреть, как живет аннексированный Крым на третью годовщину оккупации.

Бальбек добавил, что делегация также "представлена здравомыслящими украинскими политиками". "Это первый визит представителей украинской политики", — подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы сербских парламентариев в оккупированный Крыму и вызвало посла Сербии для дачи объяснений.