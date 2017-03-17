Германия обязуется достичь объемов расходов на оборону на уровне 2% ВВП к 2024 году - Меркель
23:05, 17 марта 2017Политика
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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подчеркивает, что Германия обязуется достичь уровня расходов на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта до 2024 года.
Ангела Меркель / REUTERS
Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, трансляция которой проходила на американском канале CBS News.
Меркель напомнила , что во время саммита НАТО в Уэльсе, который состоялся в 2014 году, Германия заявила, что она также должна увеличить расходы на оборону.
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“Мы настроены достичь этой цели в 2% к 2024 году”, - подчеркнула Меркель.
При этом она сказала, что в прошлом году ФРГ увеличила свои расходы на оборону на 8% по сравнению с расходами в 2015 году, и что Германия настроена продолжать работать над этим вопросом.
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