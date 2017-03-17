"Не изоляционист": Трамп назвал себя сторонником свободной и справедливой торговли

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель в Вашингтоне.

“Прежде всего, я не верю в изоляционистскую политику, но я также верю, что торговая политика должна быть справедливой политикой. И к Соединенным Штатам относились очень и очень несправедливо многие страны на протяжении лет, и это будет прекращено. Но я не изоляционист, я сторонник свободной торговли, но я также сторонник и справедливой торговли”, - заявил Трамп.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, в Вашингтоне проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.