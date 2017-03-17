В МИД РФ признали, что Янукович обращался к Путину с просьбой ввести войска (видео)

Россия в 2014 году получила от бывшего президента Украины Виктора Януковича подписанное заявление с просьбой ввести войска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", - сообщила она радиостанции "Говорит Москва".

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Речь идёт о документе, который зачитывал в ООН постпред России Виталий Чуркин. "Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа СБ – обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом – это вопрос внутреннего согласования", - объяснила Захарова.

Напомним, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. "Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - заявил он.

На замечание, что ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин предъявлял этот документ на заседании Совета безопасности ООН в марте 2014 года, Песков ответил: "Вот этого я не могу объяснить, я не знаю. Я могу констатировать ситуацию де-факто и де-юро".

При этом Песков на данный вопрос ответил с четвертой попытки. Ранее он объяснял, что информацию об этом письме ему нужно уточнить.