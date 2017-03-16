Дело Ефремова: в ГПУ показали, в каких условиях содержиться экс-"регионал" в СИЗО Старобельска (фото)

В Генеральной прокуратуре объясняют, что эпизод по экономическим преступлениям в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова выделен в отдельное уголовное производство и по нему осуществляются необходимые следственные действия.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря генерального прокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган.

Так в ГПУ отреагировали на заявление адвоката Ефремова, что Апелляционный суд признал необоснованным подозрение экс-регионалу.

Сарган пояснила, что расследование производства по экономическим преступлениям осложняется тем, что предприятие "Луганскуголь" находится на временно оккупированной территории.

Сарган также отметила, что экс-глава фракции Партии регионов находится в СИЗО, а уголовное производство против него слушается в Старобельском районном суде Луганской области.

Как сообщалось, накануне адвокат Ефремова Андрей Смирнов заявил, что Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову в присвоении или растрате имущества.

Как сообщал УНИАН, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч.1 ст.258-3 УК Украины); государственную измену (ч.1 ст.111 УК Украины). Читайте также ГПУ открыла новое дело против экс-"регионала" Ефремова - адвокат Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года