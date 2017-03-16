Бальцерович о реформах в Украине: еще многое нужно сделать

Сопредседатель Стратегической группы советников, один из авторов польських реформ Лешек Бальцерович в интервью журналу "Новое время" заявил, что видит прогресс в экономической ситуации в Украине, при этом отмечает, что еще многое нужно сделать.

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"Я вспоминаю обстановку в Украине в 2014 году. Это была катастрофа из-за деятельности Януковича и агрессии России. Была угрожающая ситуация. Бюджетный дефицит составлял 10%, сейчас 3%. Инфляция — около 60%, теперь — порядка 10%. Банковская система находилась под громадной угрозой", - говорит Бальцерович.

По его словам, команда главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой провела "прекрасную работу", по сравнению с предыдущим руководством НБУ. "Был успешный переход к плавающему курсу и инфляционному таргетированию. Такая система работает в Польше и других странах. Большим успехом стала реструктуризация банковской системы, хотя ее еще необходимо закончить", - считает польский эксперт.

Также, Бальцерович отметил успех в реформировании "нафтогаза", который был "очагом коррупции". "Но эту реформу еще надо завершить", - уточняет он.

Введение электронного декларирования, по словам Бальцеровича, является важным шагом в борьбе с коррупцией. Вместе с тем, он удивлен, почему в стране до сих пор не проведена приватизация. "В Украине много государственных предприятий, приносящих убытки. Но не приватизированы из них даже небольшие", - говорит Бальцерович. "Я, например, не знаю, что тормозит приватизацию, почему нет рынка земли в Украине. Но мне кажется, что это победа популистов, что реформаторы испугались", - добавляет он.

По его словам, открыть рынок земли можно при помощи правильной коммуникации. По его словам, "необходимо развеять множество мифов насчет рынка земли, чтобы люди перестали поддерживать популистов".

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Говоря о возможности сокращения налогов Бальцерович отметил, что сперва необходимо уменьшит издержки бюджета. "Если не уменьшать бюджетные издержки, дефицит будет расти вплоть до дестабилизации. И тогда Украине придется увеличивать внешний долг", - считает реформатор.

Бальцерович считает, что для ускорения начавшегося экономического роста необходимо провести структурные реформы в экономике.

Полное интервью з Лешеком Бальцеровичем читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".