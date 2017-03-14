Луценко вважає, що суд може винести заочний вирок екс-президенту Януковичу через місяць

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що суд може винести заочний вирок екс-президенту Віктору Януковичу через місяць, якщо проводитиме 2-3 засідання на тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Справу при розгляді 2-3 рази на тиждень можна буде закінчити за місяць. Але це вже має визначати суддя", - сказав Луценко.

Він також зазначив, що на початку заочного судового процесу у сторони захисту Януковича може виникнути бажання розглядати справу за участю суду присяжних. "Може виникнути питання і про суд присяжних. Ми готові й до цього. У нас в судах є списки присяжних, які можуть бути долучені до цього процесу", - зазначив генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня Генеральна прокуратура України передала до Печерського райсуду Києва кримінальне провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Генпрокурор зазначив, що Янукович під час заочного засудження матиме всі процесуальні права, передбачені українським законодавством.