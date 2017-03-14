В Волынской ОГА сторонники блокады зачитали требования: отпустить задержанных в Кривом Торце до 10:00 (фото, видео)

Как сообщают "Волынские новости", также активисты выдвинули требования «уволить Авакова, Аброськина, главу СБУ. Немедленно принять закон о «временно оккупированных территориях».

"В случае не выполнения требований, мы будем действовать другими методами. Мы будем здесь всю ночь, а может две и три", – говорится в заявлении сторонников блокады.

Во время вечерних событий в облгосадминистрации произошла словесная перепалка между председателем Волынской ОГА Владимиром Гунчиком и руководителем общественного формирования по охране порядка Александром Тиводаром. Общественный активист Игорь Алексеев процитировал слова Гунчика в СМИ о том, что лица, которые призывают поддержать блокаду - "это проплаченные люди". Его несколько раз попросили прокомментировать такие запросы, но Гунчик избегал ответа.

Руководитель Волынской ОГА отказался подписывать заявление активистов, аргументировав это тем, что у него нет полномочий подписывать документ с требованием увольнения председателя Нацполиции и СБУ.

"Все что относится к деятельности Волынской области я Президенту докладываю. За события в Луганской или Донецкой области пусть ему докладывают губернаторы указанных областей. Это не в моей компетенции - подписывать такие документы", - отметил Гунчик.

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Напомним, вечером 13 марта в Луцке до сотни протестующих ворвались в здание ОГА и выдвинули требование освободить задержанных участников торговой блокады на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 13 марта участники блокады заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) захватили редут в Кривом Торце. Это заявление появилось после того, как советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опровергал причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце.

Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения к никаким штурмам. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.

Позже в полиции сообщили, что силовики задержали и доставили для опроса в райотделы 43 человек, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.